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В Україні майже 17 тисяч COVID-випадків та 142 смерті за добу, - МОЗ

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Київ, Понеділок 14 лютого 2022 08:30
В Україні майже 17 тисяч COVID-випадків та 142 смерті за добу, - МОЗ Фото: в Україні оновили COVID-статистику (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні за минулу добу заразились коронавірусом 16 993 людини, померли - 142. Найбільше випадків в Києві та Одеській області.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.

За добу госпіталізували 2 270 осіб; летальних випадків - 142; одужали - 9 338 осіб. Протестували методом ПЛР - 26 587 осіб, методом ІФА - 1873, експрес-тестами - 31 915.

Найбільше нових заражень в Києві (2293) та Одеській області (1519).

За весь час пандемії в Україні захворіли - 4 542 693 особи; одужали - 3 788 395 осіб; летальних випадків - 102 950.

Нагадаємо, у Всесвітній організації охорони здоров'я вважають, що пандемія коронавірусу поки далека від свого завершення у світі.

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