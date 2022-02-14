UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Украине почти 17 тысяч COVID-случаев и 142 смерти за сутки, - Минздрав

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 16 993 человека, умерли - 142. Больше всего случаев в Киеве и Одесской области.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.

За сутки госпитализировали 2270 человек; летальных исходов - 142; выздоровели - 9 338 человек. Протестировали методом ПЦР - 26587 человек, методом ИФА - 1873, экспресс-тестами - 31915.

Больше всего новых заражений в Киеве (2293) и Одесской области (1519).

За все время пандемии в Украине заболели - 4 542 693 человека; выздоровели - 3 788 395 человек; летальных случаев - 102 950.

Напомним, во Всемирной организации здравоохранения считают, что пандемия коронавируса пока далека от завершения в мире.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство здравоохранения УкраиныКоронавирус