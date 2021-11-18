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В Украине более 20 тысяч новых случаев COVID и 752 смерти за сутки

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине за минувшие сутки заразился коронавирусом 20 591 человек, а умерли - 752. Больше всего новых случаев в Днепропетровской области и Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.

За сутки в Украине госпитализировали 3907 человек; летальных исходов - 752; выздоровели - 19 633 человека. Протестировали методом ПЦР - 56 132 человека, методом ИФА - 13 840, экспресс-тестами - 44 227.

За все время пандемии в Украине заболели - 3 284 008 человек; выздоровели - 2 704 217 человек; летальных исходов - 79 506.

Больше новых случаев за сутки в Днепропетровской области (+1892), Киеве (+1483), Донецкой области (+1203).

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Министерство здравоохранения УкраиныКоронавирус