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В Украине 2030 новых случаев коронавируса: это минимум с августа

Автор: Игорь Литвиненко

В Украине за прошедшие сутки подтвердили 2030 новых случаев коронавируса. Это минимальное число новых случаев с 27 августа, когда было зафиксировано 1974 заражений.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

Среди заболевших за вчера 71 ребенок и 65 медработников. Больше всего новых случаев выявили в Ивано-Франковской (297), Киеве (160), Николаевской (152), Львовской (146) и Закарпатской (127) областях. При этом было госпитализировано 1103 человека, 5131 - выздоровел, 61 - скончался.

Всего за вчера было проведено 12 825 тестирований на COVID-19. Из них методом ПЦР - 9873, методом ИФА - 2952.

С начала пандемии в Украине заразились уже 1 миллион 221 тысяча 485 человек, выздоровели - 1 млн 23 тысячи 915, летальных случаев - 22 768. Активными больными остаются 197 570.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский заявил, что Украина не находится в приоритете стран для получения вакцины от коронавируса.

Напомним, в Украине в феврале планируется начало вакцинации от COVID-19. Согласно плану вакцинации, который представил Кабинет министров, в феврале-марте хотят привить 367 тысяч медиков стационаров и участники ООС.

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