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В Украине 2136 новых случаев коронавируса

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Киев, Понедельник 17 мая 2021 08:15
В Украине 2136 новых случаев коронавируса Фото: в Украине спад новых COVID-случаев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине обнаружили 2136 новых случаев коронавируса за минувшие сутки. Больше всего заражений за сутки подтвердили в Донецкой, Ровенской и Сумской областях.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

За вчера заболели 104 ребенка и 47 медработников. За сутки:

  • госпитализировали 1260 человек;
  • умерли 109 человек;
  • выздоровели 6869 человек.

За вчера сделали 17 306 тестов на коронавирус (в частности методом ПЦР - 9966, методом ИФА - 1396, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 5944).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Донецкой (190), Ровенской (182), Сумской (137), Днепропетровской (134) и Одесской (134) областях.

За все время пандемии в Украине:

  • заболели 2 156 000 человек;
  • выздоровели 1 864 593 лица;
  • умерли 48 184 пациента.

Напомним, в "оранжевой" зоне карантина остается одна область Украины.

Ранее сообщалось, что Украина готова запустить COVID-сертификаты с 1 июля.

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