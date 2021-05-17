В Україні 2136 нових випадків коронавірусу
В Україні виявили 2136 нових випадків коронавірусу за минулу добу. Найбільше заражень за добу підтвердили в Донецькій, Рівненській та Сумській областях.
Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.
За вчора захворіли 104 дитини та 47 медпрацівників. За добу:
- госпіталізували 1 260 осіб;
- померли 109 людей;
- одужали 6 869 осіб.
За вчора зробили 17 306 тестів на коронавірус (зокрема методом ПЛР - 9 966, методом ІФА - 1 396, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 5 944).
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Донецькій (190), Рівненській (182), Сумській (137), Дніпропетровській (134) та Одеській (134) областях.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіли 2 156 000 осіб;
- одужали 1 864 593 особи;
- померли 48 184 пацієнти.
Нагадаємо, в "помаранчевій" зоні карантину залишається одна область України.
Раніше повідомлялося, що Україна готова запустити COVID-сертифікати з 1 липня.