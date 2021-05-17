В Украине 2136 новых случаев коронавируса

В Украине обнаружили 2136 новых случаев коронавируса за минувшие сутки. Больше всего заражений за сутки подтвердили в Донецкой, Ровенской и Сумской областях.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
За вчера заболели 104 ребенка и 47 медработников. За сутки:
За вчера сделали 17 306 тестов на коронавирус (в частности методом ПЦР - 9966, методом ИФА - 1396, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 5944).
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Донецкой (190), Ровенской (182), Сумской (137), Днепропетровской (134) и Одесской (134) областях.
За все время пандемии в Украине:
Напомним, в "оранжевой" зоне карантина остается одна область Украины.
Ранее сообщалось, что Украина готова запустить COVID-сертификаты с 1 июля.