ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Украине 2205 новых COVID-случаев

Новина українською →
Киев, Среда 02 июня 2021 08:16
В Украине 2205 новых COVID-случаев Фото: в Украине 2205 новых COVID-случаев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине за минувшие сутки выявили 2205 новых случаев коронавируса. Больше всего новых заражений в Киеве, Киевской и Харьковской областях.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

За сутки госпитализировали 1262 человека, умерли 158 пациентов, выздоровели 9405 человек. Также вчера сделали 27 936 ПЦР-тестов, 11 348 ИФА-тестов и 25 592 экспресс-теста.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (473), Киевской (178), Харьковской (139), Запорожской (124) и Донецкой (112) областях.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 2 206 836 человек;
  • выздоровели - 2 062 572 лица;
  • летальных исходов - 50 857;
  • сделали ПЦР-тестов - 10 235 181.

Напомним, адаптивный карантин могут изменить - в правительстве планируют пересмотреть индикаторы "зеленой" зоны.

Ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что на летний период карантинные ограничения могут ослабить. По его словам, уже есть "карантинная усталость".

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус COVID-19
Карантин в Украине
Карантин в Украине
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19