В Украине 2205 новых COVID-случаев

В Украине за минувшие сутки выявили 2205 новых случаев коронавируса. Больше всего новых заражений в Киеве, Киевской и Харьковской областях.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
За сутки госпитализировали 1262 человека, умерли 158 пациентов, выздоровели 9405 человек. Также вчера сделали 27 936 ПЦР-тестов, 11 348 ИФА-тестов и 25 592 экспресс-теста.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (473), Киевской (178), Харьковской (139), Запорожской (124) и Донецкой (112) областях.
За все время пандемии в Украине:
Напомним, адаптивный карантин могут изменить - в правительстве планируют пересмотреть индикаторы "зеленой" зоны.
Ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что на летний период карантинные ограничения могут ослабить. По его словам, уже есть "карантинная усталость".