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В Украине 2205 новых COVID-случаев

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине за минувшие сутки выявили 2205 новых случаев коронавируса. Больше всего новых заражений в Киеве, Киевской и Харьковской областях.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

За сутки госпитализировали 1262 человека, умерли 158 пациентов, выздоровели 9405 человек. Также вчера сделали 27 936 ПЦР-тестов, 11 348 ИФА-тестов и 25 592 экспресс-теста.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (473), Киевской (178), Харьковской (139), Запорожской (124) и Донецкой (112) областях.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 2 206 836 человек;
  • выздоровели - 2 062 572 лица;
  • летальных исходов - 50 857;
  • сделали ПЦР-тестов - 10 235 181.

Напомним, адаптивный карантин могут изменить - в правительстве планируют пересмотреть индикаторы "зеленой" зоны.

Ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что на летний период карантинные ограничения могут ослабить. По его словам, уже есть "карантинная усталость".

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