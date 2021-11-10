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В Украине более 23 тысяч новых случаев COVID и 816 смертей, - Минздрав

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Киев, Среда 10 ноября 2021 08:19
В Украине более 23 тысяч новых случаев COVID и 816 смертей, - Минздрав Фото: в Украине рост COVID-случаев (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 23 283 человека, а более 800 умерли. Больше всего новых COVID-случаев в Киеве, Днепропетровской и Харьковской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.

За сутки госпитализировали 5696 человек; летальных исходов - 816; выздоровели - 16 277 человек.

Протестировали за сутки методом ПЦР - 69 627 человек, методом ИФА - 19 681, экспресс-тестами - 57 281.

Больше всего новых случаев за сутки в Киеве (1740), Днепропетровской области (1792), Одесской области (1572), Полтавской области (1591), Харьковской области (1719).

За все время пандемии в Украине заболели - 3 130 772 человека; выздоровели - 2 553 842 человека; летальных случаев - 74 206.

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