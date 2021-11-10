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В Україні більше 23 тисяч нових випадків COVID та 816 смертей, - МОЗ

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Київ, Середа 10 листопада 2021 08:19
В Україні більше 23 тисяч нових випадків COVID та 816 смертей, - МОЗ Фото: в Україні ріст COVID-випадків (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні за минулу добу заразились коронавірусом 23 283 людини, а більше 800 померли. Найбільше нових COVID-випадків у Києві, Дніпропетровській та Харківській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.

В Україні більше 23 тисяч нових випадків COVID та 816 смертей, - МОЗ

За добу госпіталізували 5 696 осіб; летальних випадків - 816; одужали - 16 277 осіб.

Протестували за добу методомо ПЛР - 69 627 осіб, методом ІФА - 19 681, експрес-тестами - 57 281.

Найбільше нових випадків за добу в Києві (+1740), Дніпропетровській області (+1792), Одеській області (+1572), Полтавській області (+1591), Харківській області (+1719).

За весь час пандемії в Україні захворіли - 3 130 772 особи; одужали - 2 553 842 особи; летальних випадків - 74 206.

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