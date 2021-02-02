В Украине 2394 новых случая коронавируса

Фото: люди в масках (РБК-Украина)

В Украине за сутки подтвердили 2394 новых случая коронавируса. Больше всего заражений в Киеве (285), Ивано-Франковской (278), Запорожской (217), Черновицкой (159) и Харьковской (158) областях.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

Среди заболевших COVID-19 117 детей и 213 медработников. Также за сутки было госпитализировано 833 человек, скончались - 156, выздоровели - 11 457.

Всего за сутки было проведено 31 620 тестирований на коронавирус. Из них методом ПЦР - 16 589, методом ИФА - 15 031.

С начала пандемии в стране заразились уже 1 миллион 223 тысяч 879 человек, умерли - 22 924, выздоровели - 1 млн 35 тысяч 372.

Напомним, вчера премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство рассматривает возможность возвращения адаптивного карантина в Украине. Некоторые регионы могут ослабить ограничения до "желтой" или "зеленой" зоны.

Также сообщалось, что до сентября в Украине рассчитывают провести первые четыре этапа вакцинации населения от коронавируса. К тому времени Минздрав планирует получить все запланированные дозы вакцин.