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В Украине 25 062 новых случая коронавируса

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Киев, Среда 23 февраля 2022 08:16
В Украине 25 062 новых случая коронавируса Фото: в Украине обновили COVID-статистику (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 25 062 человека. Больше всего новых случаев в Киеве и Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Минздрава.

В Украине госпитализировали 3 140 человек; летальных случаев - 297; выздоровели - 37 432 человека. Протестировали методом ПЦР - 47 206, методом ИФА - 5691, экспресс-тестами - 60 499.

Больше всего новых случаев в Киеве и Днепропетровской области.

За все время пандемии в Украине заболели - 4 783 835 человек; выздоровели - 4 023 033 человека; летальных исходов - 105 229.

Напомним, Ровенская область уже на этой неделе может покинуть "красную" зону карантина.

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