В Україні 25 062 нових випадки коронавірусу
Фото: в Україні оновили COVID-статистику (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні за минулу добу заразились коронавірусом 25 062 людини. Найбільше нових випадків в Києві та Дніпропетровській області.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт МОЗ.
В Україні госпіталізували 3 140 осіб; летальних випадків - 297; одужали - 37 432 особи. Протестували методом ПЛР - 47 206, методом ІФА - 5691, експрес-тестами - 60 499.
Найбільше нових випадків в Києві та Дніпропетровській області.
За весь час пандемії в Україні захворіли - 4 783 835 осіб; одужали - 4 023 033 особи; летальних випадків - 105 229.