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В Украине почти 25 тысяч новых случаев COVID и 652 смерти, - Минздрав

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Киев, Четверг 11 ноября 2021 08:20
В Украине почти 25 тысяч новых случаев COVID и 652 смерти, - Минздрав Фото: в Украине обновили COVID-статистику (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине за минувшие сутки подтвердили 24 747 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений за сутки в Киеве, Днепропетровской и Харьковской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.

В Украине почти 25 тысяч новых случаев COVID и 652 смерти, - Минздрав

За сутки в Украине госпитализировали 4778 человек; летальных исходов - 652; выздоровели - 18 896 человек.

Протестировали за сутки методом ПЦР - 67 341 человека, методом ИФА - 18 168, экспресс-тестами - 54 996.

Больше всего случаев за сутки подтвердили в Киеве (2002), Днепропетровской области (1999), Ивано-Франковской области (1454), Одесской области (1469), Харьковской области (1550), Полтавской области (1327).

За все время пандемии в Украине заболели - 3 155 519 человек; выздоровели - 2 572 738 человек; летальных исходов - 74 857.

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