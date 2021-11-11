В Україні майже 25 тисяч нових випадків COVID та 652 смерті, - МОЗ
Фото: в Україні оновили COVID-статистику (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні за минулу добу підтвердили 24 747 нових випадків коронавірусу. Найбільше заражень за добу в Києві, Дніпропетровській та Харківській областях.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.
За добу в Україні госпіталізували 4 778 осіб; летальних випадків - 652; одужали - 18 896 осіб.
Протестували за добу методом ПЛР - 67 341 людину, методом ІФА - 18 168, експрес-тестами - 54 996.
Найбільше випадків за добу підтвердили у Києві (+2002), Дніпропетровській області (+1999), Івано-Франівській області (+1454), Одеській області (+1469), Харківській області (+1550), Полтавській області (+1327).
За весь час пандемії в Україні захворіли - 3 155 519 осіб; одужали - 2 572 738 осіб; летальних випадків - 74 857.