В Украине почти 25 тысяч новых случаев COVID и 652 смерти, - Минздрав

В Украине за минувшие сутки подтвердили 24 747 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений за сутки в Киеве, Днепропетровской и Харьковской областях.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.
За сутки в Украине госпитализировали 4778 человек; летальных исходов - 652; выздоровели - 18 896 человек.
Протестировали за сутки методом ПЦР - 67 341 человека, методом ИФА - 18 168, экспресс-тестами - 54 996.
Больше всего случаев за сутки подтвердили в Киеве (2002), Днепропетровской области (1999), Ивано-Франковской области (1454), Одесской области (1469), Харьковской области (1550), Полтавской области (1327).
За все время пандемии в Украине заболели - 3 155 519 человек; выздоровели - 2 572 738 человек; летальных исходов - 74 857.