В Украине 2656 новых случаев коронавируса

В Украине за вчера обнаружили 2656 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений за сутки в Ивано-Франковской области.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
За минувшие сутки госпитализировали 865 человек; умерли 127 пациентов и 8865 человек выздоровели.
За вчера сделали 30 901 тестирование на коронавирус (в частности методом ПЦР - 17 658, методом ИФА - 13 243).
За все время пандемии в Украине подтвердили 1 249 646 случаев коронавируса; 1 084 608 человек выздоровели и 23 771 человек умер.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (525), Закарпатской (276), г. Киев (243), Черновицкой (194) и Запорожской (164) областях.
Напомним, Владимир Зеленский рассказал, какие категории украинцев не имеют права отказаться от вакцинации. При этом она пока остается добровольной.
Он также заявил, что готов "личным примером" продемонстрировать украинцам безопасность и необходимость вакцинации от коронавируса, которая должна начаться уже через неделю.
Также на этом форуме министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о двух тестах, которые должен пройти мир во время пандемии коронавируса. Один из них - это восстановление полноценной мобильности.