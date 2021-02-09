В Украине 2656 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки госпитализировали 865 человек; умерли 127 пациентов и 8865 человек выздоровели.

За вчера сделали 30 901 тестирование на коронавирус (в частности методом ПЦР - 17 658, методом ИФА - 13 243).

За все время пандемии в Украине подтвердили 1 249 646 случаев коронавируса; 1 084 608 человек выздоровели и 23 771 человек умер.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (525), Закарпатской (276), г. Киев (243), Черновицкой (194) и Запорожской (164) областях.