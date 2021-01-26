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В Украине 2779 новых случаев коронавируса, выздоровели более 12,5 тысячи человек

Автор: Игорь Литвиненко

В Украине за прошедшие сутки зафиксировали 2779 новых случаев коронавируса. Выздоровели при этом 12 538 пациентов.

Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Среди заболевших за вчера 95 детей и 175 медработников. 891 человек был госпитализирован, 133 - скончались.

Больше всего новых случаев выявили в Киеве (375), Запорожской (276), Ивано-Франковской (255), Одесской (211) и Харьковской (207) областях.

Всего вчера провели 32 030 тестирований на COVID-19. Из них методом ПЦР - 16589, методом ИФА - 15441.

С начала пандемии в Украине подтвердили коронавирус у 1 миллиона 197 тысяч 107 человек, выздоровели - 965 835, умерли - 22 057. Активными больными остаются 231 272 пациента.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине занято менее трети коек для пациентов с коронавирусом. Всего для таких больных выделено 66362 кроватей.

Также РБК-Украина писало, что Кабинет министров планирует вернуть Украину к адаптивному формату карантина. Он будет предусматривать зонирование регионов по уровню заболеваемости COVID.

Отметим, президент Владимир Зеленский анонсировал получение Украиной первой партии вакцины от COVID в ближайшее время. Вакцинация населения начнется в феврале.

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