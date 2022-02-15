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В Украине почти 30 тысяч новых COVID-случаев и 305 смертей за сутки

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Киев, Вторник 15 февраля 2022 08:15
В Украине почти 30 тысяч новых COVID-случаев и 305 смертей за сутки Фото: в Украине обновили COVID-статистику (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 29 724 человека, а умерли - 305. Больше всего новых случаев в Киеве, Одесской и Днепропетровской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.

За сутки госпитализировали 1889 человек; летальных случаев - 305; выздоровели - 23 235 человек. Протестировали методом ПЦР - 52692 человека, методом ИФА - 4678, экспресс-тестами - 54254.

Больше всего новых случаев в Киеве, Одесской и Днепропетровской областях.

За все время пандемии в Украине заболели - 4 572 417 человек; выздоровели - 3 811 630 человек; летальных случаев - 103 255.

Напомним, в Минздраве ранее заявили, что в Украине впервые за последний месяц начала наблюдаться стабилизация ситуации с коронавирусом.

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