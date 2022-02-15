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В Україні майже 30 тисяч нових COVID-випадків та 305 смертей за добу

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Київ, Вівторок 15 лютого 2022 08:15
В Україні майже 30 тисяч нових COVID-випадків та 305 смертей за добу Фото: в Україні оновили COVID-статистику (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні за минулу добу заразились коронавірусом 29 724 людини, а померли - 305. Найбільше нових випадків в Києві, Одеській та Дніпропетровській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.

За добу госпіталізували 1 889 осіб; летальних випадків - 305; одужали - 23 235 осіб. Протестували методом ПЛР - 52692 особи, методом ІФА - 4678, експрес-тестами - 54254.

Найбільше нових випадків в Києві, Одеській та Дніпропетровській областях.

За весь час пандемії в Україні захворіли - 4 572 417 осіб; одужали - 3 811 630 осіб; летальних випадків - 103 255.

Нагадаємо, в МОЗ раніше заявили, що в Україні вперше за останній місяць почала спостерігатися стабілізація ситуації з коронавірусом.

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