В Україні майже 30 тисяч нових COVID-випадків та 305 смертей за добу
Фото: в Україні оновили COVID-статистику (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні за минулу добу заразились коронавірусом 29 724 людини, а померли - 305. Найбільше нових випадків в Києві, Одеській та Дніпропетровській областях.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.
За добу госпіталізували 1 889 осіб; летальних випадків - 305; одужали - 23 235 осіб. Протестували методом ПЛР - 52692 особи, методом ІФА - 4678, експрес-тестами - 54254.
Найбільше нових випадків в Києві, Одеській та Дніпропетровській областях.
За весь час пандемії в Україні захворіли - 4 572 417 осіб; одужали - 3 811 630 осіб; летальних випадків - 103 255.
Нагадаємо, в МОЗ раніше заявили, що в Україні вперше за останній місяць почала спостерігатися стабілізація ситуації з коронавірусом.