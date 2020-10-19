В Украине уже более 300 тысяч человек заболели коронавирусом

В Украине с начала пандемии коронавирус подтвердили уже у 303 638 человек. За сутки подтвердили 4 766 новых случаев заражения.
Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.
Больше всего новых случаев коронавируса подтвердили в Харьковской области (595), Киеве (385), Одесской (350), Житомирской (308) и Львовской (259) областях.
За сутки провели 25 739 тестирований на коронавирус. Из них методом ПЦР - 22 543 исследования, методом ИФА - 3196.
Всего в стране от осложнений, вызванных COVID-19, умерли уже 5 673 (+66) человека. Выздоровели уже 126 489 (+1 112) человек. Активными больными остаются 171 476 пациентов.
Напомним, в Украине уже заняты 59,8% больничных коек для пациентов с подозрением или подтвержденным коронавирусом. При этом ослабить карантин могут лишь в Кировоградской области, остальные регионы не соответствуют требованиям Министерства здравоохранения.
Также сообщалось, что в Украине более 75% смертей от коронавируса зафиксировали среди людей старше 60 лет.
Кроме этого РБК-Украина писало, что в декабре в Украине может быть 400 тысяч активных больных COVID-19, если текущая динамика заболеваемости сохранится. За последние две недели число активных больных увеличилось примерно на 30%.