В Украине 3285 новых случаев коронавируса и более 2 тысяч госпитализаций

Фото: люди в масках (РБК-Украина)

В Украине за прошедшие сутки подтвердили 3285 новых случаев коронавируса. При этом за вчера были госпитализированы 2 159 человек.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

Среди заболевших 156 детей и 186 медработников. Больше всего новых случаев выявили в Киеве (330), Ивано-Франковской (298), Харьковской (230), Запорожской (211) и Полтавской (192) областях.

Также за сутки подтвердили 165 летальных случаев у пациентов с COVID, при этом выздоровели 10101 человек.

Всего за вчера было проведено 43 643 тестирования на коронавирус. Из них методом ПЦР - 25 235, методом ИФА - 18 408

За все время пандемии в стране заболели 1 миллион 227 тысяч 164 человека, выздоровели - 1 млн 45 тысяч 473, умерли - 23 089. Активными больными остаются 180 691 пациент.

Напомним, ранее ученые НАН заявили, что в пяти областях Украины наблюдается рост заболеваемости COVID. При этом на остальной территории страны - постепенное затухание.

Также РБК-Украина писало, что ориентировочно с 15 февраля в Украине планируется начало вакцинации от коронавируса.