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В Україні 3285 нових випадків коронавірусу і більше 2 тисяч госпіталізацій

Новость на русском → Україна, Середа 03 лютого 2021 08:19
В Україні 3285 нових випадків коронавірусу і більше 2 тисяч госпіталізацій Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: Ігор Литвиненко

В Україні за минулу добу підтвердили 3285 нових випадків коронавірусу. При цьому за вчора були госпіталізовані 2 159 осіб.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в Facebook.

Серед хворих 156 дітей і 186 медпрацівників. Найбільше нових випадків виявили в Києві (330), Івано-Франківській (298), Харківській (230), Запорізькій (211) і Полтавській (192) областях.

Також за добу підтвердили 165 летальних випадків у пацієнтів з COVID, при цьому одужали 10101 особа.

Усього за вчора було проведено 43 643 тестування на коронавірус. З них методом ПЛР - 25 235, методом ІФА - 18 408

За весь час пандемії в країні захворіли 1 мільйон 227 тисяч 164 людини, одужали - 1 млн 45 тисяч 473, померли - 23 089. Активними хворими залишаються 180 691 пацієнт.

Нагадаємо, раніше вчені НАН заявили, що у п'яти областях України спостерігається зростання захворюваності COVID. При цьому на решті території країни - поступове згасання.

Також РБК-Україна писало, що орієнтовно з 15 лютого в Україні планується початок вакцинації від коронавірусу.

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