В Украине более 33 тысяч новых случаев коронавируса
Фото: в Украине обновили COVID-статистику (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 33 330 человек. Кроме того, умерли за вчера 259 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.
За сутки госпитализировали 3284 человека; летальных исходов - 259; выздоровел - 27 441 человек. Протестировали за вчера методом ПЦР - 128 356 человек.
За все время пандемии в Украине заболели - 4 637 260 человек; выздоровели - 3 866 755 человек; летальных случаев - 103 824.
Напомним, в "желтой" зоне карантина находятся Киев, Полтавская и Харьковская области. В "красной" зоне - пять регионов.