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В Україні більше 33 тисяч нових випадків коронавірусу

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Київ, Четвер 17 лютого 2022 08:18
В Україні більше 33 тисяч нових випадків коронавірусу Фото: в Україні оновили COVID-статистику (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні за минулу добу заразились коронавірусом 33 330 людей. Крім того, померли за вчора 259 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.

За добу госпіталізували 3 284 особи; летальних випадків - 259; одужала - 27 441 особа. Протестували за вчора методом ПЛР - 128 356 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіли - 4 637 260 осіб; одужали - 3 866 755 осіб; летальних випадків - 103 824.

Нагадаємо, в "жовтій" зоні карантину перебувають Київ, Полтавська та Харківська області. У "червоній" зоні - п'ять регіонів.

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