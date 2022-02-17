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В Украине более 33 тысяч новых случаев коронавируса

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 33 330 человек. Кроме того, умерли за вчера 259 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.

За сутки госпитализировали 3284 человека; летальных исходов - 259; выздоровел - 27 441 человек. Протестировали за вчера методом ПЦР - 128 356 человек.

За все время пандемии в Украине заболели - 4 637 260 человек; выздоровели - 3 866 755 человек; летальных случаев - 103 824.

Напомним, в "желтой" зоне карантина находятся Киев, Полтавская и Харьковская области. В "красной" зоне - пять регионов.

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