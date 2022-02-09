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В Украине более 38 тысяч новых случаев COVID

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Киев, Среда 09 февраля 2022 08:14
В Украине более 38 тысяч новых случаев COVID Фото: в Украине обновили COVID-статистику (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 38 257 человек. Больше всего новых случаев в Киеве и Одесской области.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.

За сутки госпитализировали 4385 человек; летальных исходов - 240; выздоровели - 17 063 человека. Протестировали методом ПЦР - 85 412 человека, методом ИФА - 7738, экспресс-тестами - 83 862.

Больше всего новых случаев в Киеве (3684) и Одесской области (3587).

За все время пандемии в Украине заболели - 4 380 047 человек; выздоровели - 3 713 348 человек; летальных случаев - 101 887.

Напомним, государственная комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение расширить "красную" зону карантина.

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