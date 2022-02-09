В Украине более 38 тысяч новых случаев COVID
Фото: в Украине обновили COVID-статистику (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 38 257 человек. Больше всего новых случаев в Киеве и Одесской области.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.
За сутки госпитализировали 4385 человек; летальных исходов - 240; выздоровели - 17 063 человека. Протестировали методом ПЦР - 85 412 человека, методом ИФА - 7738, экспресс-тестами - 83 862.
Больше всего новых случаев в Киеве (3684) и Одесской области (3587).
За все время пандемии в Украине заболели - 4 380 047 человек; выздоровели - 3 713 348 человек; летальных случаев - 101 887.