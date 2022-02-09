В Україні більше 38 тисяч нових випадків COVID
Фото: в Україні оновили COVID-статистику (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні за минулу добу заразились коронавірусом 38 257 людей. Найбільше нових випадків в Києві та Одеській області.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.
За добу госпіталізували 4 385 осіб; летальних випадків - 240; одужали - 17 063 особи. Протестували методом ПЛР - 85 412 особи, методом ІФА - 7738, експрес-тестами - 83 862.
Найбільше нових випадків в Києві (3684) та Одеській області (3587).
За весь час пандемії в Україні захворіли - 4 380 047 осіб; одужали - 3 713 348 осіб; летальних випадків - 101 887.