В Украине более 38 тысяч новых случаев COVID

В Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 38 212 человек. Больше всего новых случаев за сутки в Киеве, Днепропетровской и Львовской областях.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.
За сутки госпитализировали 3753 человек; летальных исходов - 265; выздоровели - 19 943 человек. Протестировали методом ПЦР - 72 764 человека, методом ИФА - 6138, экспресс-тестами - 60 573.
Больше всего новых случаев за сутки в Киеве, Днепропетровской и Львовской областях.
За все время пандемии в Украине заболели - 4 501 182 человек; выздоровели - 3 770 769 человек; летальных случаев - 102 668.
Напомним, министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко исключил введение в стране локдауна из-за распространения штамма коронавируса "Омикрон".