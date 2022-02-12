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В Украине более 38 тысяч новых случаев COVID

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 38 212 человек. Больше всего новых случаев за сутки в Киеве, Днепропетровской и Львовской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.

За сутки госпитализировали 3753 человек; летальных исходов - 265; выздоровели - 19 943 человек. Протестировали методом ПЦР - 72 764 человека, методом ИФА - 6138, экспресс-тестами - 60 573.

Больше всего новых случаев за сутки в Киеве, Днепропетровской и Львовской областях.

За все время пандемии в Украине заболели - 4 501 182 человек; выздоровели - 3 770 769 человек; летальных случаев - 102 668.

Напомним, министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко исключил введение в стране локдауна из-за распространения штамма коронавируса "Омикрон".

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