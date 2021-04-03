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В Украине 399 тысяч человек ожидают в очереди на вакцинацию от коронавируса

Автор: Инна Собора

По состоянию на 2 апреля в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 399 032 человека. Всего прививки получили уже 286 647 человек.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Завершили вакцинацию, то есть получили две дозы вакцины, всего два человека.

За прошедшие сутки 2 апреля в Украине привиты 18 814 человека. В Минздраве приводят для сравнения количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок :

  • г. Киев – 2 053 случаи/ 2 060 прививок;
  • Винницкая область – 612 случаев/ 840 прививок;
  • Волынская область – 445 случаев/ 350 прививок;
  • Днепропетровская область – 1 433 случаи/ 1 320 прививок;
  • Донецкая область – 749 случаев/ 570 прививок;
  • Житомирская область – 642 случаи/ 810 прививок;
  • Закарпатская – 393 случая/ 440 прививок;
  • Запорожская область – 754 случаи/ 930 прививок;
  • Ивано-Франковска область – 332 случаи/ 684 прививки;
  • Киевская область – 1 366 случаев/ 270 прививок;
  • Кировоградская область – 144 случаи/ 480 прививок;
  • Луганская область – 230 случаев/ 390 прививок;
  • Львовская область – 1 538 случаев/ 1 160 прививок;
  • Николаевская область – 471 случай/ 480 прививок;
  • Одесская область – 1 521 случай/ 830 прививок;
  • Полтавская область – 774 случая/ 860 прививок;
  • Ровенская область – 690 случаев/ 540 прививок;
  • Сумская область – 825 случаев/ 570 прививок;
  • Тернопольская область – 673 случаи/ 420 прививок;
  • Харьковская область – 1 470 случаев/ 1 930 прививок;
  • Херсонская область – 274 случаи/ 50 прививок;
  • Хмельницкая область – 1 144 случаи/ 680 прививок;
  • Черкасская область – 743 случаи/ 1380 прививок;
  • Черновицкая область – 360 случаев/ 390 прививок;
  • Черниговская область – 705 случаев/ 380 прививок

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Ранее Степанов заявил, что Украина уже заключила контракты на поставки 22 млн доз вакцин от коронавируса. В ближайшие дни ожидаются контракты еще на 15 млн доз.

Как известно, по планам Минздрава, к концу года в Украине могут быть вакцинированы 60% людей.

В настоящее время вакцинация в Украине проводится препаратом AstraZeneca. 25 марта в Украину прибыла первая партия вакцины CoronaVac разработки Sinovac, всего 215 тысяч доз. Ее лаборатоний контроль должен завершиться до 9 апреля, и после этого будет разрешена вакцинация этим препаратом.

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