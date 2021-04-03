В Украине 399 тысяч человек ожидают в очереди на вакцинацию от коронавируса

По состоянию на 2 апреля в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 399 032 человека. Всего прививки получили уже 286 647 человек.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

За прошедшие сутки 2 апреля в Украине привиты 18 814 человека. В Минздраве приводят для сравнения количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок :

Завершили вакцинацию, то есть получили две дозы вакцины, всего два человека.

Ранее Степанов заявил, что Украина уже заключила контракты на поставки 22 млн доз вакцин от коронавируса. В ближайшие дни ожидаются контракты еще на 15 млн доз.

Как известно, по планам Минздрава, к концу года в Украине могут быть вакцинированы 60% людей.

В настоящее время вакцинация в Украине проводится препаратом AstraZeneca. 25 марта в Украину прибыла первая партия вакцины CoronaVac разработки Sinovac, всего 215 тысяч доз. Ее лаборатоний контроль должен завершиться до 9 апреля, и после этого будет разрешена вакцинация этим препаратом.