В Украине более 41 тысячи новых случаев коронавируса

В Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 41 229 человека. Больше всего новых случаев в Киеве, Львовской и Днепропетровской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Минздрава.

За сутки госпитализировали 3936 человек; летальных исходов - 236; выздоровели - 20 850 человек. Протестировали методом ПЦР - 78 229 человек, методом ИФА - 6427, экспресс-тестами - 69 941. Больше всего новых случаев в Киеве (4104), Львовской (2951) и Днепропетровской (2418) областях. За все время пандемии в Украине заболели - 4 462 970 человек; выздоровели - 3 750 826 человек; летальных случаев - 102 403.