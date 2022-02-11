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В Україні більше 41 тисячі нових випадків коронавірусу

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Київ, П'ятниця 11 лютого 2022 08:18
В Україні більше 41 тисячі нових випадків коронавірусу Фото: в Україні оновили COVID-статистику (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні за минулу добу заразились коронавірусом 41 229 людини. Найбільше нових випадків в Києві, Львівській та Дніпропетровській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт МОЗ.

За добу госпіталізували 3936 осіб; летальних випадків - 236; одужали - 20 850 осіб. Протестували методом ПЛР - 78 229 осіб, методом ІФА - 6427, експрес-тестами - 69 941.

Найбільше нових випадків в Києві (4104), Львівській (2951) та Дніпропетровській (2418) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіли - 4 462 970 осіб; одужали - 3 750 826 осіб; летальних випадків - 102 403.

Нагадаємо, голова МОЗ заявив, що Україна вже вийшла на пік захворюваності в рамках нинішньої хвилі COVID-19. При цьому проходить її без серйозних навантажень на стаціонарну медичну допомогу.

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