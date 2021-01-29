В Украине 5 181 новый случай коронавируса и почти 2 тысячи госпитализаций

Фото: люди в масках (РБК-Украина)

В Украине за прошедшие сутки подтвердили 5 181 новый случай коронавируса. Также были госпитализированы 1916 человек.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

Среди заболевших COVID 218 детей и 212 медработников. Больше всего заражений выявили во Львовской области (440), Киеве (361), Ивано-Франковской (356), Киевской (326) и Винницкой (238) областях. Также за вчера 128 человек скончались, 11 310 - выздоровели.

Всего за сутки было проведено 44 143 тестирования на COVID-19. Из них методом ПЦР - 24 769, методом ИФА - 19 374.

С начала пандемии в Украине заболели 1 миллион 211 тысяч 593 человека, выздоровели - 1 млн 3 тысячи 341, умерли - 22 479. Активными больными остаются 208 252 пациента.

Напомним, ранее в Минздраве сообщили, что в Украине есть шесть областей, которые входят в так называемую "серую" зону по критериям Евросоюза. В них самый низкий показатель тестирования на коронавирус.

Также РБК-Украина писало, что Верховная рада одобрила за основу законопроект о запуске вакцинации от коронавируса в Украине.