ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Украине 5 181 новый случай коронавируса и почти 2 тысячи госпитализаций

Новина українською → Украина, Пятница 29 января 2021 08:22
В Украине 5 181 новый случай коронавируса и почти 2 тысячи госпитализаций Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

В Украине за прошедшие сутки подтвердили 5 181 новый случай коронавируса. Также были госпитализированы 1916 человек.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

Среди заболевших COVID 218 детей и 212 медработников. Больше всего заражений выявили во Львовской области (440), Киеве (361), Ивано-Франковской (356), Киевской (326) и Винницкой (238) областях. Также за вчера 128 человек скончались, 11 310 - выздоровели.

Всего за сутки было проведено 44 143 тестирования на COVID-19. Из них методом ПЦР - 24 769, методом ИФА - 19 374.

С начала пандемии в Украине заболели 1 миллион 211 тысяч 593 человека, выздоровели - 1 млн 3 тысячи 341, умерли - 22 479. Активными больными остаются 208 252 пациента.

Напомним, ранее в Минздраве сообщили, что в Украине есть шесть областей, которые входят в так называемую "серую" зону по критериям Евросоюза. В них самый низкий показатель тестирования на коронавирус.

Также РБК-Украина писало, что Верховная рада одобрила за основу законопроект о запуске вакцинации от коронавируса в Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус Министерство здравоохранения Украины Коронавирус
Локдаун в Украине
Локдаун в Украине
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцина от COVID-19
Вакцина от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19