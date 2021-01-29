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В Україні 5 181 новий випадок коронавірусу і майже 2 тисячі госпіталізацій

Новость на русском → Україна, П'ятниця 29 січня 2021 08:22
В Україні 5 181 новий випадок коронавірусу і майже 2 тисячі госпіталізацій Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: Ігор Литвиненко

В Україні за минулу добу підтвердили 5 181 новий випадок коронавірусу. Також були госпіталізовані 1916 осіб.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в Facebook.

Серед хворих COVID 218 дітей і 212 медпрацівників. Найбільше заражень виявили у Львівській області (440), Києві (361), Івано-Франківській (356), Київської (326) та Вінницькій (238) областях. Також за вчора 128 осіб померли, 11 310 - одужали.

Всього за добу було проведено 44 143 тестування на COVID-19. З них методом ПЛР - 24 769, методом ІФА - 19 374.

З початку пандемії в Україні захворіли 1 мільйон 211 тисяч 593 людини, одужали - 1 млн 3 тисячі 341, померло - 22 479. Активними хворими залишаються 208 252 пацієнти.

Нагадаємо, раніше в МОЗ повідомили, що в Україні є шість областей, які входять в так звану "сіру" зону критеріям Євросоюзу. У них найнижчий показник тестування на коронавірус.

Також РБК-Україна писало, що Верховна рада схвалила за основу законопроект про запуск вакцинації від коронавірусу в Україні.

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