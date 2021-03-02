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В Україні 5 336 нових випадків коронавірусу. Одужали менше пацієнтів

Новость на русском → Україна, Вівторок 02 березня 2021 08:19
В Україні 5 336 нових випадків коронавірусу. Одужали менше пацієнтів Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: Ігор Литвиненко

В Україні за минулу добу виявили 5 336 нових випадків коронавірусу. Найбільше заражень в Івано-Франківській області.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в Facebook.

Серед хворих за вчора - 308 дітей і 218 медпрацівників. Найбільше заражень виявили в Івано-Франківській (649), Чернівецькій (504) Вінницької (453), Закарпатській (438) областях і в Києві (463).

При цьому за добу госпіталізували 1410 осіб, летальних випадків - 162, одужали - 5194. Всього проведено 54 994 тестування на коронавірус. З них методом ПЛР - 27 407, методом ІФА - 14 483, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 13 104.

З початку пандемії в країні коронавірус підтвердили вже у 1 мільйон 357 тисяч 470 осіб, одужали 1 млн 176 тисяч 918 пацієнтів, летальних випадків - 26 212. Активними хворими залишаються 180 552 людини.

Нагадаємо, в Україні минулого тижня розпочалася вакцинація від коронавірусу. При цьому в Міністерстві охорони здоров'я не вважають, що низькі показники вакцинації в країні свідчать про зрив плану.

Також РБК-Україна повідомляло, що в країні планують прискорити процес вакцинації населення. До кінця літа хочуть вийти на показник 5 млн щеплень в місяць.

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