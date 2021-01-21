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В Украине 5 583 новых и 241 летальный случай от коронавируса

Новина українською → Украина, Четверг 21 января 2021 08:15
В Украине 5 583 новых и 241 летальный случай от коронавируса Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

В Украине за прошедшие сутки, 21 января, зафиксировали 5 583 новых случая коронавируса. Также за сутки скончались от COVID 241 человек, что является максимум с начала года.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

Среди новых заболевших 173 ребенка и 229 медработников. Больше всего заражений выявили в Киеве (595), Запорожской (358), Львовской (337), Харьковской (302) и Днепропетровской (295) областях. Также были госпитализированы 1811 человек.

Всего за вчера проведено 41 597 тестирований на коронавирус. Из них методом ПЦР - 24 504, методом ИФА - 17 093.

С начала пандемии в стране заразились 1 миллион 177 тысяч 621 человек, выздоровели - 914 730, скончались - 21 499.

Напомним, ученые Национальной академии наук дали новый прогноз касательно ситуации с COVID-19 в Украине на ближайшую неделю. Так, в Украине ожидается медленное затухание заболеваемости.

Также сообщалось, что только 43% украинцев готовы сделать прививку от коронавируса, если вакцина будет бесплатной. Не готовы к такой вакцинации 52% граждан.

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