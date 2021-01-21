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В Україні 5 583 нових і 241 летальний випадок від коронавірусу

Новость на русском → Україна, Четвер 21 січня 2021 08:15
В Україні 5 583 нових і 241 летальний випадок від коронавірусу Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

В Україні за минулу добу, 21 січня, зафіксували 5 583 нових випадки коронавірусу. Також за добу померли від COVID 241 людина, що є максимум з початку року.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в Facebook.

Серед нових хворих 173 дитини і 229 медпрацівників. Найбільше заражень виявили в Києві (595), Запорізькій (358), Львівській (337), Харківській (302) і Дніпропетровській (295) областях. Також були госпіталізовані 1811 осіб.

Усього за вчора проведено 41 597 тестувань на коронавірус. З них методом ПЛР - 24 504, методом ІФА - 17 093.

З початку пандемії в країні заразилися 1 мільйон 177 тисяч 621 людина, одужали - 914 730, померли - 21 499.

Нагадаємо, вчені Національної академії наук дали новий прогноз щодо ситуації з COVID-19 в Україні на найближчий тиждень. Так, в Україні очікується повільне загасання захворюваності.

Також повідомлялося, що тільки 43% українців готові зробити щеплення від коронавірусу, якщо вакцина буде безкоштовною. Не готові до такої вакцинації 52% громадян.

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