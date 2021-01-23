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В Украине почти 5 тысяч новых случаев коронавируса

Новина українською → Украина, Суббота 23 января 2021 08:27
В Украине почти 5 тысяч новых случаев коронавируса Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

В Украине за прошедшие сутки зафиксировали 4928 новых случаев коронавируса. Среди заболевших 166 детей и 261 медработник.

Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Больше всего новых случаев выявили в Киеве (536), Львовской (351), Днепропетровской (342), Запорожской (339) и Харьковской (325) областях. При этом за сутки госпитализировали 1862 человека, скончались - 116, выздоровели - 13 138.

За вчера провели 40 144 тестирования на коронавирус. Из них методом ПЦР - 22 667, методом ИФА - 17 477.

С начала пандемии в Украине заразились уже 1 миллион 187 тысяч 897 человек, скончались - 21 778, выздоровели - 942 107. Активными больными остаются 245 790 пациентов.

Ранее РБК-Украина писало, что в стране заболеваемость COVID-19 превышает норму в пять раз. По состоянию на 22 января в Украине показатель заболеваемости составлял 204,3 на 100 тысяч населения при норме 40.

Также сообщалось, что Украина и еще 139 стран пока не начали процесс вакцинации населения от коронавируса. Идет вакцинация уже в 52 странах мира.

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