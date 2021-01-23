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В Україні майже 5 тисяч нових випадків коронавірусу

Новость на русском → Україна, Субота 23 січня 2021 08:27
В Україні майже 5 тисяч нових випадків коронавірусу Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

В Україні за минулу добу зафіксували 4928 нових випадків коронавірусу. Серед хворих 166 дітей і 261 медпрацівник.

Про це у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Найбільше нових випадків виявили в Києві (536), Львівській (351), Дніпропетровській (342), Запорізькій (339) і Харківській (325) областях. При цьому за добу госпіталізували 1862 людини, померли - 116, одужали - 13 138.

За вчора провели 40 144 тестування на коронавірус. З них методом ПЛР - 22 667, методом ІФА - 17 477.

З початку пандемії в Україні заразилися вже 1 мільйон 187 тисяч 897 осіб, померли - 21 778, одужали - 942 107. Активними хворими залишаються 245 790 пацієнтів.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в країні захворюваність COVID-19 перевищує норму в п'ять разів. Станом на 22 січня в Україні показник захворюваності становив 204,3 на 100 тисяч населення при нормі 40.

Також повідомлялося, що Україна і ще 139 країн поки не почали процес вакцинації населення від коронавірусу. Йде вакцинація вже в 52 країнах світу.

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