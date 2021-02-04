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В Украине более 5 тысяч новых случаев коронавируса

Новина українською → Украина, Четверг 04 февраля 2021 08:39
В Украине более 5 тысяч новых случаев коронавируса Фото: человек в маске (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

В Украине за прошедшие сутки подтвердили 5082 новых случая коронавируса. Выздоровели при этом почти 10 тысяч человек.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Среди заболевших 258 детей и 220 медработников. Больше всего новых случаев COVID выявили в Хмельницкой (429), Ивано-Франковской (354), в Киеве (342), во Львовской (308) и Харьковской (299) областях. При этом за сутки были госпитализированы 1893 человека, 140 - умерли, выздоровели - 9933.

Всего за вчера было проведено 42 112 тестирований на коронавирус. Из них методом ПЦР - 25 076, методом ИФА - 17 036.

С начала пандемии в стране заболели 1 млн 232 тысячи 246 человек, выздоровели - 1 млн 55 тысяч 406, летальных случаев - 23 229. Активными больными остаются 153 611 пациентов.

Ранее РБК-Украина писало, что министр здравоохранения заявил, что сегодня будет известна информация о новом контракте на поставку вакцины от COVID.

Также сообщалось, что в национальном плане вакцинации украинцев не предусмотрена прививка руководства страны от коронавируса.

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