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В Україні понад 5 тисяч нових випадків коронавірусу

Новость на русском → Україна, Четвер 04 лютого 2021 08:39
В Україні понад 5 тисяч нових випадків коронавірусу Фото: людина в масці (РБК-Україна)
Автор: Ігор Литвиненко

В Україні за минулу добу підтвердили 5082 нових випадки коронавірусу. Одужали при цьому майже 10 тисяч осіб.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Серед хворих 258 дітей і 220 медпрацівників. Найбільше нових випадків COVID виявили у Хмельницькій (429), Івано-Франківській (354), в Києві (342), у Львівській (308) і Харківській (299) областях. При цьому за добу було госпіталізовано 1893 людини, 140 - померли, одужали - 9933.

Усього за вчора було проведено 42 112 тестувань на коронавірус. З них методом ПЛР - 25 076, методом ІФА - 17 036.

З початку пандемії в країні захворіли 1 млн 232 тисячі 246 осіб, одужали - 1 млн 55 тисяч 406, летальних випадків - 23 229. Активними хворими залишаються 153 611 пацієнтів.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що міністр охорони здоров'я заявив, що сьогодні буде відома інформація про новий контракт на поставку вакцини від COVID.

Також повідомлялося, що в національному плані вакцинації українців не передбачене щеплення керівництва країни від коронавірусу.

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