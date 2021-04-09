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В Украине почти 5 тысяч школ перешли на дистанционное обучение

Новина українською → Украина, Пятница 09 апреля 2021 02:04
В Украине почти 5 тысяч школ перешли на дистанционное обучение Фото: дистанционное обучение (УНИАН)
Автор: Наталья Скороход

В Украине почти 5 тысяч школ переведены на дистанционное обучение из-за коронавируса. Это треть от общего числа школ по всей стране.

Об этом рассказал в эфире программы "Право на владу" заместитель министра образования и науки Андрей Витренко.

По его словам, в Украине есть примерно 15 000 школ и дети в 11 000 школ посещают учебные заведения. При этом, по состоянию на 8 апреля в Украине на дистанционном обучении находятся 4882 школ, также на самоизоляции находятся 1608 классов.

Витренко предположил, что большая часть откроется лишь в мае.

"Надеюсь, к концу мая мы откроем больше школ, потому что это социализация детская, это синергия, связь ребенка и учителя. Дистанционное обучение является лишь дополнением и помощью в трудное время. На самом деле очное обучение ничего не заменит", - говорит Витренко.

Он также отметил, что дети очень тщательно готовятся к занятиям на дистанционном обучении, поэтому есть вероятность того, что догонять упущенное из-за карантина потом им не придется.

"Надеюсь, что мы не будем догонять упущенное, потому что наши дети - они являются особыми. Наши дети очень послушные и тщательно готовятся к занятиям", - сказал Витренко.

Напомним, в ВР рекомендуют доработать закон о питании в школах для детей льготных категорий. Речь идет о детях из числа ВПЛ, которые питаются бесплатно.

Ранее сообщалось, что в Киеве изменяют процесс обучения для выпускников. Дети будут учиться не по классам, а по группам.

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