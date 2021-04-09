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В Україні майже 5 тисяч шкіл перейшли на дистанційне навчання

Новость на русском → Україна, П'ятниця 09 квітня 2021 02:04
В Україні майже 5 тисяч шкіл перейшли на дистанційне навчання Фото: дистанційне навчання (УНІАН)
Автор: Наталья Скороход

В Україні майже 5 тисяч шкіл переведені на дистанційне навчання через коронавірус. Це третина від загальної кількості шкіл по всій країні.

Про це розповів в ефірі програми "Право на владу" заступник міністра освіти і науки Андрій Вітренко.

За його словами, в Україні є приблизно 15 000 шкіл і діти в 11 000 шкіл відвідують навчальні заклади. При цьому, станом на 8 квітня в Україні на дистанційному навчанні знаходяться 4882 шкіл, також на самоізоляції перебувають 1608 класів.

Вітренко припустив, що більша частина відкриється лише у травні.

"Сподіваюся, до кінця травня ми відкриємо більше шкіл, тому що це дитяча соціалізація, це синергія, зв'язок дитини і вчителя. Дистанційне навчання є лише доповненням і допомогою в скрутний час. Насправді очне навчання нічого не замінить", - каже Вітренко.

Він також зазначив, що діти дуже ретельно готуються до занять на дистанційному навчанні, тому є ймовірність того, що наздоганяти пропущене через карантин потім їм не доведеться.

"Сподіваюся, що ми не будемо наздоганяти втрачене, тому що наші діти - вони є особливими. Наші діти є дуже чемними і ретельно готуються до занять", - сказав Вітренко.

Нагадаємо, у ВР рекомендують доопрацювати закон про харчування в школах для дітей пільгових категорій. Мова йде про дітей з числа ВПЛ, які харчуються безкоштовно.

Раніше повідомлялося, що у Києві змінюють процес навчання для випускників. Діти будуть вчитися не по класах, а по групам.

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