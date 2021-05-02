В Украине 5094 новых случая коронавируса и более 3 тысяч госпитализаций

В Украине за прошедшие сутки, 1 мая, подтвердили 5094 новых случая коронавируса . Больше всего заразившихся в Днепропетровской области.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook .

За вчера COVID-19 подтвердили у 219 детей и 81 медработника. Больше всего новых случаев в Днепропетровской (804), Донецкой (418), Харьковской (344), Одесской (296) и Черкасской (273) областях.

При этом 1 мая были госпитализированы 3199 человек, подтверждены 160 летальных случаев, 5784 человек выздоровели.

Всего за субботу было проведено 43 405 тестирований на коронавирус. Из них методом ПЦР - 21 609, методом ИФА - 3878, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 17 918.

С начала пандемии в стране заразились уже 2 млн 83 тысячи 180 человек, выздоровели 1 млн 676 тысяч 265, летальных случаев 44 596, активным больными остаются 406 915 пациентов.