ВОЗ даст оценку вакцине Sinovac на следующей неделе. Ее купила Украина
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) планирует опубликовать свои оценки для включения в список экстренного использования китайской вакцины Sinovac на следующей неделе. Также ВОЗ даст предварительное заключение еще по двум препаратам от коронавируса.
Об этом сообщает агентство Reuters.
Как заявила помощник гендиректора ВОЗ Мариангела Симао, независимая комиссия организации 30 апреля провела оценку вакцины Moderna и китайского препарата Sinopharm. На следующей неделе планируется рассмотреть другую основную вакцину Китая, произведенную Sinovac Biotech.
“К началу или концу следующей недели мы проведем окончательную оценку этих трех вакцин”, - уточнила она.
Симао отметила что важно иметь больше вакцин из-за проблем с поставками других препаратов, в том числе из Индии, основного поставщика для программы COVAX. Напомним, индийские власти ограничили экспорт вакцин из-за резкого увеличения числа случаев заболевания внутри страны.
Отметим, 30 апреля в Украину прибыла вторая партия китайской вакцины от коронавируса CoronaVac производства компании Sinovac. Размер партии составляет 500 тысяч доз препарата.
Первая партия вакцины CoronaVac прибыла в Украину 25 марта. Всего доставили 200 тысяч доз, однако украинское правительство заключил контракт на 1,9 млн доз.
Через 28 дней после введения первой дозы вакцинируют второй дозой из этой же партии вакцин CoronaVac. То есть за каждым привитым первой дозой будет зарезервирована вторая доза.