В Украине 5116 новых случаев коронавируса и втрое больше выздоровевших

Фото: люди в маске (РБК-Украина)

Коронавирусом за минувшие сутки в Украине заразились еще 5116 человек. Больше всего случаев в Киеве и Полтавской области.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Также за минувшие сутки госпитализировали 1092 человека; умерли 184 пациента и выздоровел 15 951 человек.

За вчера сделали 41 682 тестирования на коронавирус (в частности методом ПЦР - 23 873, методом ИФА - 17 809).

За все время пандемии в Украине заболели 1 124 430 человек; выздоровели 812 368 человек и уже более 20 тысяч пациентов умерли.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (898), Полтавской (520), Запорожской (463), Одесской (315) и Львовской (312) областях.

Напомним, Национальная академия наук Украины дала прогноз развития ситуации с коронавирусом в стране в последующие две недели. Ученые прогнозируют, что заболеваемость коронавирусом продолжит быть на низком уровне.

Однако, врач-инфекционист Ольга Голубовская рассказала о росте количества тяжелых пациентов с коронавирусом.