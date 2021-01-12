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В Україні 5116 нових випадків коронавірусу і втричі більше одужавших

Новость на русском → Київ, Вівторок 12 січня 2021 08:19
В Україні 5116 нових випадків коронавірусу і втричі більше одужавших Фото: люди в масці (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

Коронавірусом за минулу добу в Україні заразились ще 5116 людей. Найбільше випадків у Києві та Полтавській області.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

Також за минулу добу госпіталізували 1 092 особи; померли 184 пацієнтів та одужала 15 951 людина.

За вчора зробили 41 682 тестування на коронавірус (зокрема методом ПЛР - 23 873, методом ІФА - 17 809).

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 124 430 осіб; одужали 812 368 осіб та вже більше 20 тисяч пацієнтів померли.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (898), Полтавській (520), Запорізькій (463), Одеській (315) та Львівській (312) областях.

Нагадаємо, Національна академія наук України дала прогноз розвитку ситуації з коронавірусом в країні у наступні два тижні. Вчені прогнозують, що захворюваність на коронавірус продовжить бути на низькому рівні.

Втім, лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська розповіла про зростання кількості тяжких пацієнтів з коронавірусом.

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