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В Украине 5334 новых случая коронавируса

Новина українською → Киев, Вторник 05 января 2021 08:21
В Украине 5334 новых случая коронавируса Фото: люди в маске (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине 5334 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. Больше всего случаев в Киеве, Одесской и Запорожской областях.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

За вчера госпитализировали 1 280 человек; умерли 202 человека, а выздоровели - 13 850 человек. За сутки сделали 39 286 тестирований на коронавирус (в частности методом ПЦР - 24 154, методом ИФА - 15 132).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (846), Одесской (682), Запорожской (418), Черкасской (376) и Полтавской (376) областях.

С начала пандемии в Украине подтвердили 1 083 585 случаев COVID-19, выздоровели 747 408 человек 19 129 человек умерли.

Новость дополняется...

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