ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Україні 5334 нових випадки коронавірусу

Новость на русском → Київ, Вівторок 05 січня 2021 08:21
В Україні 5334 нових випадки коронавірусу Фото: люди в масці (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

В Україні 5334 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Найбільше випадків в Києві, Одеській та Запорізькій областях.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

За вчора госпіталізували 1 280 осіб; померли 202 людини, а одужали - 13 850 осіб. За добу здійснили 39 286 тестувань на коронавірусом (зокрема методом ПЛР - 24 154, методом ІФА - 15 132).

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (846), Одеській (682), Запорізькій (418), Черкаській (376) та Полтавській (376) областях.

З початку пандемії в Україні підтвердили 1 083 585 випадків COVID-19, одужали 747 408 людей, 19 129 осіб померли.

Нагадаємо, в МОЗ України дали рекомендаії, як безпечно відсвяткувати Різдво в умовах пандемії коронавірусу. Кращим способом назвали святкування у вузькому сімейному колі.

Також у Міністерстві охорони здоров'я заявили, що не будуть ініціювати скасування жорсткого карантину з 8 по 24 січня, незважаючи на зниження захворюваності на COVID-19.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавірус Коронавірус
Локдаун в Україні
Локдаун в Україні
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцина від COVID-19
Вакцина від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19